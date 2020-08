ProRail-experts kijken met afschuw naar treinramp Schotland: ’Ook hier extremer weer’

Aardverschuivingen door enorme regenval in het heuvelachtige landschap lijken volgens de British Transport Police voorlopig de belangrijkste oorzaak van de ontsporing. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

UTRECHT - Deskundigen van spoorbeheerder ProRail kijken met afschuw naar de beelden van het treinongeluk dat woensdagavond plaatsvond met een NS-trein van ScotRail in het Schotse Stonehaven. „Ook in Nederland hebben we te maken met extremen. We volgen het Britse onderzoek naar de oorzaken op de voet, daar kunnen wij van leren.”