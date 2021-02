LIVE | Biden past oorlogswet toe om vaccinproductie op te hogen

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

08.14 ’Gooi Nederland open’

De Nederlandse samenleving moet op 1 maart weer worden opengegooid. Als voor alle kwetsbare mensen veilige zones worden ingericht, kunnen alle andere mensen het gewone leven weer oppakken.

Dit is de boodschap van een campagne die woensdag wordt gelanceerd door Herstel NL en Artsen Covid Collectief.

Lowlands Ⓒ ANP/HH

08.10 Stijging Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat is vastgesteld in Duitsland viel woensdag hoger uit dan een dag eerder: 7556 coronagevallen, tegenover 3856 op dinsdag. Ook overleden volgens officiële cijfers 560 coronapatiënten.

Het aantal vastgestelde coronagevallen in Duitsland stijgt veel minder snel dan eind vorig jaar. Toen maakte het instituut, het Duitse RIVM, soms melding van tienduizenden nieuwe besmettingen per dag. Hoewel sommige coronamaatregelen inmiddels weer worden versoepeld, bestaat ook grote bezorgdheid over nieuwe virusvarianten. Die worden gezien als besmettelijker.

08.01 Bubbel op Bali

Indonesië gaat komende maanden proeven doen met veilige ’coronavrije reisbubbels’ vanuit diverse landen in Azië en Europa.

In een bubbel blijven op Bali is voor velen geen straf. Ⓒ ANP/HH

07.45 Kaartjes langer geldig

Kaartjes die zijn gekocht voor voorstellingen, concerten en festivals die vervolgens werden uitgesteld, blijven langer geldig. De Taskforce Cultuur maakte woensdag bekend dat de regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’ wordt verlengd van 13 naar 26 maanden.

Ook hebben consumenten langer de tijd hun vouchertegoeden om te zetten in tickets voor evenementen die wél doorgaan. De vouchers, die op verzoek werden uitgegeven bij gecancelde evenementen, zijn 24 maanden geldig. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk zoals gewoonlijk hun geld terugvragen, als ze besluiten niet meer naar een evenement te willen.

07.20 Dag na de avondkloksoap

Rutte opgelucht, Wilders en Baudet woedend om uitspraak avondklok: ’Klassenjustitie’

06.35 Oorlogswet Biden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft naar eigen zeggen een oorlogswet toegepast om farmaceuten Pfizer en Moderna te dwingen meer doses coronavaccin aan de Verenigde Staten te leveren, en sneller dan aanvankelijk gepland. De Amerikaanse regering meldde vorige week dat de bedrijven 300 miljoen doses van beide vaccins geleverd zullen hebben tegen het einde van juli, voldoende om alle Amerikaanse volwassenen in te enten.

President Joe Biden Ⓒ EPA

„We hebben geregeld dat ze er vaart achter gingen zetten door de National Defense Act toe te passen om te helpen bij de productie”, zei Biden dinsdag tijdens een vragenuurtje in de stad Milwaukee. Daarmee leek hij te verwijzen naar de zogeheten Defense Production Act, waarmee de Amerikaanse overheid bedrijven kan verplichten te produceren voor de staat. De vorige regering paste die wet toe om ervoor te zorgen dat er in korte tijd meer beademingsapparaten in de VS zouden zijn.

06.30 Duitsland verlengt inreisverbod uit vrees voor mutaties

Duitsland verlengt het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. De maatregel, die deze week zou aflopen, geldt nu tot 3 maart. In principe mogen alleen personen die in Duitsland wonen, het land nog binnen, maar daarnaast bijvoorbeeld ook vrachtwagenchauffeurs.

De Duitse autoriteiten sloten eind januari de grenzen voor personen uit Groot-Brittannië, Ierland, Portugal, Brazilië, Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse staatjes Lesotho en Eswatini (Swaziland). Afgelopen weekend ging de maatregel ook gelden voor het aan Duitsland grenzende Tsjechië en Tirol. Dat leidde tot kilometerslange files van vrachtwagens.

06.20 Goedemorgen!

Welkom bij dit nieuwe liveblog van woensdag 17 februari, nadat een tumultueze dag eerder duidelijk werd dat de avondklok gehandhaafd blijft.