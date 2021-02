LIVE | Brussel in actie tegen toenemende fraude met coronavaccins

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

Het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) onderzoekt de toenemende praktijken met valse coronavaccins. Ook adviseert het agentschap volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen lidstaten hoe ze oplichting met Covid-19-vaccins kunnen vaststellen.

„We zien een groeiend aantal fraudezaken en pogingen tot bedrog gerelateerd aan vaccins”, aldus Von der Leyen tijdens een persconferentie in Brussel. De commissie onderneemt actie om die groeiende trend te beteugelen en mensen die ervoor verantwoordelijk zijn voor de rechter te brengen, zei ze.

„In een crisis als deze zijn er altijd mensen die proberen een slaatje te slaan uit de problemen van anderen”, constateerde ze. Het is volgens Von der Leyen, van huis uit arts, extreem riskant om vaccins aan te nemen die op de zwarte markt worden aangeboden.

14.30 Ophef rond rechter avondklok

Het optreden dinsdagavond van rechter Marie-Anne Tan-de Sonnaville in de zaak over de avondklok, zorgde voor een storm op sociale media. Was zij wel onpartijdig?

dvocaten Gerbe van der Corput, Jeroen Pols en Willem Engel van Viruswaarheid, leden van de wrakingskamer en president van het Gerechtshof Marie-Anne Tan-de Sonnaville voor aanvang van het wrakingsverzoek van Viruswaarheid. Ⓒ ANP

14.10 Verlies Ajax

De coronacrisis hakt erin bij Ajax. De koploper van de Eredivisie heeft afgelopen half jaar een verlies geleden van 1,3 miljoen euro, wat ten opzichte van vorig seizoen een daling is van liefst 18,6 miljoen euro.

13.45 Miljardeninjectie

Er komt een miljardeninjectie in het onderwijs om achterstanden weg te werken die zijn opgelopen door de coronasluiting.

13.07 ’Snellere goedkeuring nieuwe vaccins’

De Europese Commissie wil de procedures bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) herzien om nieuwe vaccins tegen besmettelijkere en gevaarlijkere coronavarianten sneller te kunnen goedkeuren. De manier waarop nu de jaarlijkse griepvaccins, die regelmatig worden aangepast aan veranderende griepvirussen, voor snelle markttoelating worden beoordeeld, dient als model daarvoor. De EU moet ook „onmiddellijk” actie ondernemen om de ontwikkeling en productie van vaccins tegen mutaties op te schalen, stelt Brussel voor.

12.35 uur ’Britse coronavariant bezig aan opmars’

De Britse coronavirusvariant is in Duitsland bezig aan een opmars. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei dat de gemuteerde versie van het virus goed is voor 22 procent van de vastgestelde besmettingen in zijn land. Het ging zo’n twee weken geleden nog om ongeveer 6 procent, berichten Duitse media.

Jens Spahn Ⓒ EPA

12.34 uur Zuid-Afrika start vaccinatiecampagne

In Zuid-Afrika is in een ziekenhuis in Kaapstad de nationale vaccinatiecampagne begonnen. Een verpleegster kreeg als eerste een vaccin van de firma Johnson & Johnson toegediend. De start van het inentingsprogramma werd vertraagd omdat de autoriteiten eerder op de valreep afzagen van het gebruik van de ingeslagen vaccins gemaakt door de Universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca.

12.32 uur 150 miljoen extra doses Modernavaccin

De Europese Commissie koopt 150 miljoen extra doses vaccins van Moderna. Dat heeft een woordvoerder tegenover het ANP bevestigd. Eerder woensdag werd bekend dat het dagelijks EU-bestuur een deal over de aanschaf van 200 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin tekent.

11.06 uur Omstreden experiment

De Britse autoriteiten hebben als eerste land ter wereld toestemming gegeven vrijwilligers met het coronavirus te besmetten om onderzoek te doen naar wat het virus bij een mens aanricht.

10.55 uur Steun voor dierentuinen

Dierentuinen die door de coronacrisis in moeilijkheden zitten, kunnen vanaf volgende week een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet had daar eerder al 39 miljoen euro voor opzijgelegd en heeft nu ook toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten.

10.32 uur Spoedwet

De Tweede Kamer debatteert donderdag over een spoedwet die wél een degelijke juridische basis moet vormen voor de omstreden avondklok.

10.24 uur Waarschuwing Den Blijker

Als het demissionair kabinet de horecacompensatie niet snel verhoogt, kan dat binnenkort weleens ’heel vervelende gevolgen hebben’. Daarvoor waarschuwt Herman den Blijker.

Horecaondernemer en chef-kok Herman den Blijker is niet te spreken over het coronabeleid van de afgelopen maanden. Ⓒ Robin Utrecht

10.19 uur 200 miljoen doses

De Europese Commissie koopt nog 200 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Die worden waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 landen in de Europese Unie, waaronder Nederland. Daarnaast heeft Brussel een optie om nog 100 miljoen doses te bestellen.

Brussel had eerder al 300 miljoen doses van het vaccin besteld. Het middel van de twee bedrijven, Comirnaty genaamd, kwam als eerste op de markt in de EU.

10.14 uur Publiek bij Australian Open

Tijdens de laatste dagen van de Australian Open worden vanaf donderdag per sessie 7477 fans toegelaten tot de Rod Laver Arena.

09.41 uur Exit-strategie VK

Britse ministers en leiders uit het bedrijfsleven overleggen over een routekaart waarmee het land stap voor stap de beperkingen van het economische en sociale leven hoopt op te heffen. De coronamaatregelen zouden volgens het plan in vijf fasen worden afgebouwd, te beginnen in maart en de laatste fase zou in juli zijn, zestien maanden nadat premier Boris Johnson de eerste lockdown afgekondigde.

De krant Daily Mail heeft aanwijzingen dat de uitvoering van het plan 8 maart begint met de heropening van de scholen. Elke vier weken zou worden bekeken wat de volgende versoepeling kan zijn. Het is de bedoeling volgens de krant dat eind maart of begin april de winkels die niet voor essentieel doorgaan ook weer hun deuren kunnen openen. Pasen valt dit jaar op 4 april en in de eerste week van die maand zouden ook grote hotels en vakantiecentra weer kunnen openen, net als golf- en tennisbanen.

De Britse premier Boris Johnson Ⓒ AFP

De horeca komt volgens het stappenplan begin mei aan de beurt, al blijven beperkingen van kracht over het aantal klanten. Begin juni moeten de beperkingen die nog in bars, pubs en restaurants gelden nog verder worden versoepeld. In juli zouden dan nog wel coronamaatregelen zoals mondkapjes en afstand houden gelden, maar de horeca en de toerisme-industrie zouden dan weer op volle kracht kunnen werken.

09.20 uur Belastingschuld

Veel bedrijven in Nederland dreigen ten onder te gaan omdat ze de hoge belastingschuld die ze opgebouwd hebben tijdens de coronacrisis waarschijnlijk niet zomaar kunnen terugbetalen.

08.51 uur Vaccinatierace naar de Spelen

Japan is woensdag begonnen met het vaccineren van burgers tegen het coronavirus. Het land lanceerde het vaccinatieprogramma enkele maanden voor het begin van de Olympische Spelen, die in juli van start gaan in Tokio. Verantwoordelijk minister Taro Kono zei dat hij „geen idee” heeft hoeveel Japanners voor die tijd ingeënt kunnen worden.

Japan heeft tot dusver alleen het vaccin goedgekeurd van Pfizer/BioNTech, dat ook wordt gebruikt in Nederland. Het vaccineren begon in een ziekenhuis in hoofdstad Tokio. „Ik ben niet dol op het krijgen van injecties”, erkende ziekenhuisbestuurder Kazuhiro Araki, die als eerste aan de beurt kwam. „Maar het was niet pijnlijk. Dus dat is goed.”

08.30 uur Vaccins op Vlieland

Een kostbare bezorging op het Waddeneiland.

08.14 uur ’Gooi Nederland open’

De Nederlandse samenleving moet op 1 maart weer worden opengegooid. Als voor alle kwetsbare mensen veilige zones worden ingericht, kunnen alle andere mensen het gewone leven weer oppakken.

Dit is de boodschap van een campagne die woensdag wordt gelanceerd door Herstel NL en Artsen Covid Collectief.

Lowlands Ⓒ ANP/HH

08.10 uur Stijging Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat is vastgesteld in Duitsland viel woensdag hoger uit dan een dag eerder: 7556 coronagevallen, tegenover 3856 op dinsdag. Ook overleden volgens officiële cijfers 560 coronapatiënten.

Het aantal vastgestelde coronagevallen in Duitsland stijgt veel minder snel dan eind vorig jaar. Toen maakte het instituut, het Duitse RIVM, soms melding van tienduizenden nieuwe besmettingen per dag. Hoewel sommige coronamaatregelen inmiddels weer worden versoepeld, bestaat ook grote bezorgdheid over nieuwe virusvarianten. Die worden gezien als besmettelijker.

08.01 uur Bubbel op Bali

Indonesië gaat komende maanden proeven doen met veilige ’coronavrije reisbubbels’ vanuit diverse landen in Azië en Europa.

In een bubbel blijven op Bali is voor velen geen straf. Ⓒ ANP/HH

07.45 uur Kaartjes langer geldig

Kaartjes die zijn gekocht voor voorstellingen, concerten en festivals die vervolgens werden uitgesteld, blijven langer geldig. De Taskforce Cultuur maakte woensdag bekend dat de regeling ’Bewaar je ticket, geniet later’ wordt verlengd van 13 naar 26 maanden.

Ook hebben consumenten langer de tijd hun vouchertegoeden om te zetten in tickets voor evenementen die wél doorgaan. De vouchers, die op verzoek werden uitgegeven bij gecancelde evenementen, zijn 24 maanden geldig. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk zoals gewoonlijk hun geld terugvragen, als ze besluiten niet meer naar een evenement te willen.

07.20 uur Dag na de avondkloksoap

Rutte opgelucht, Wilders en Baudet woedend om uitspraak avondklok: ’Klassenjustitie’

06.35 uur Oorlogswet Biden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft naar eigen zeggen een oorlogswet toegepast om farmaceuten Pfizer en Moderna te dwingen meer doses coronavaccin aan de Verenigde Staten te leveren, en sneller dan aanvankelijk gepland. De Amerikaanse regering meldde vorige week dat de bedrijven 300 miljoen doses van beide vaccins geleverd zullen hebben tegen het einde van juli, voldoende om alle Amerikaanse volwassenen in te enten.

President Joe Biden Ⓒ EPA

„We hebben geregeld dat ze er vaart achter gingen zetten door de National Defense Act toe te passen om te helpen bij de productie”, zei Biden dinsdag tijdens een vragenuurtje in de stad Milwaukee. Daarmee leek hij te verwijzen naar de zogeheten Defense Production Act, waarmee de Amerikaanse overheid bedrijven kan verplichten te produceren voor de staat. De vorige regering paste die wet toe om ervoor te zorgen dat er in korte tijd meer beademingsapparaten in de VS zouden zijn.

06.30 uur Duitsland verlengt inreisverbod uit vrees voor mutaties

Duitsland verlengt het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. De maatregel, die deze week zou aflopen, geldt nu tot 3 maart. In principe mogen alleen personen die in Duitsland wonen, het land nog binnen, maar daarnaast bijvoorbeeld ook vrachtwagenchauffeurs.

De Duitse autoriteiten sloten eind januari de grenzen voor personen uit Groot-Brittannië, Ierland, Portugal, Brazilië, Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse staatjes Lesotho en Eswatini (Swaziland). Afgelopen weekend ging de maatregel ook gelden voor het aan Duitsland grenzende Tsjechië en Tirol. Dat leidde tot kilometerslange files van vrachtwagens.