Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste bezoeker technofestival Decibel

HILVARENBEEK - In de zoektocht naar een vermiste bezoeker van het festival Decibel Outdoor is in een kanaal aan de Biestsestraat in Biest-Houtakker een lichaam gevonden. Of het gaat om de vermiste 23-jarige man kan de politie nog niet bevestigen.

Het lichaam werd gevonden in een kanaal aan de Biestsestraat. Ⓒ Eye4images