LIVE | Amerikaans dodental neemt weer fors toe

Na twee dagen met slechts ongeveer 800 coronadoden is het dodental in de Verenigde Staten weer opgelopen met meer dan 1500. In de afgelopen 24 uur werden 1536 doden geregistreerd, meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

In totaal stierven 91.845 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd. De VS registreerden maandag nog 759 doden en een dag daarvoor 820. Daarmee leek het aantal sterfgevallen per dag langzaamaan af te nemen.

Het aantal inwoners in de VS dat is besmet met het longvirus ligt boven de 1,5 miljoen. In de VS zijn ruim 12 miljoen mensen getest. Wereldwijd zijn bijna 4,9 miljoen mensen geïnfecteerd.

Testen, testen, testen

President Trump benadrukte nog maar eens dat het hoge aantal besmettingen in de VS een gevolg is van het Amerikaanse beleid om zo veel mogelijk te testen. „Ik zie het als een onderscheiding, echt waar. Het is een eerbetoon aan het testen en al het werk dat de professionals hebben gedaan.”

Overzicht van het aantal coronadoden en -besmettingen in Nederland. Ⓒ De Telegraaf

