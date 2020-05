LIVE | Dodelijkste dag in Rusland sinds begin corona-uitbraak

Rusland heeft melding gemaakt van de grootste stijging van het dodental sinds het begin van de coronacrisis. Er overleden nog eens 135 patiënten met het besmettelijke virus in het land, waar tot nu toe in totaal 2972 sterfgevallen zijn gemeld. Het aantal vastgestelde besmettingen is er inmiddels de 300.000 voorbij.

De Russische autoriteiten zeggen dat het afgelopen etmaal is vastgesteld dat nog eens 8764 mensen het virus hebben opgelopen. In totaal zijn al 308.705 ziektegevallen aan het licht gekomen in het land. Dat is het hoogste aantal buiten de Verenigde Staten. Het officiële Russische dodental ligt relatief laag. Sommige landen met minder besmettingen hebben melding gemaakt van de dood van tienduizenden patiënten.

Testen

Cijfers over de aantallen doden en patiënten in verschillende landen laten zich vaak lastig vergelijken, omdat overheden uiteenlopende rekenmethoden gebruiken en ook niet iedereen testen. Ook zijn vermoedelijk niet alle landen even openhartig over de daadwerkelijke omvang van de virusuitbraak op hun grondgebied.

Overzicht van het aantal coronadoden en -besmettingen in Nederland. Ⓒ De Telegraaf

Lees hier de live-blog van dinsdag terug.

Binnenland:

8000 coronagevallen in verpleeghuizen, ruim 2500 doden

Scholier met school binnen straal van 8 km moet fietsen

Coronadrama: opa Joep (93) weet niet dat zijn vrouw en zoon zijn overleden

In geval van nood 3000 bedden op IC

Nederland verder van het slot: zo reageren de sectoren

Spanje: mondmasker verplicht in openbare ruimte

Efteling woensdag weer open

Steeds meer mensen doorverwezen naar ggz

Publiek mag geen bloemen brengen voor Memorial Day

’Bezoek in alle verpleeghuizen’

Mondkapjeboete ov wordt 95 euro, geen ’jacht’ op weigeraars

Basisscholen begin juni helemaal open

Maatregelen wegens verwachte drukte Hemelvaartsdag

Musea op 1 juni weer open? Dit zijn de spelregels

Loket voor mentale hulp in coronacrisis

Volgende week OMT-advies over sportscholen

Buitenland:

Bizarre coronaregels: verkoop zomershirts verboden, geen warme maaltijd

Trump stelt ultimatum aan WHO om hervormingen

Eerste executie in VS sinds begin pandemie

Zorgen om naderende tropische storm Zuid-Azië

20 coronadoden in Cariben

Coronavirus zorgt voor aderlating Britse Royals

Zuid-Korea opent middelbare scholen

Correspondent China: volksvergadering tijdens pandemie

Nieuwe richtlijnen Brazilië voor chloroquine

Naaister bedenkt ideale bikini voor corona-zomer:

Sport:

Financieel:

Flexwerker als eerste dupe van coronacrisis

’Jaag woningbouw aan om uit crisis te komen’

Personeel KLM krijgt maximaal 1,5 jaarsalaris mee bij vertrek

Winstalarm Rabobank door coronacrisis

Sportscholen kunnen mogelijk vervroegd deuren weer opendoen

Kan jouw bedrijf de coronacrisis aan? ’Deze 5 vragen zijn cruciaal’

Entertainment:

Ahoy schuift weer met evenementen voor Songfestival

Trijntje Oosterhuis treedt op in lege zaal

René Karst ziet auto in vlammen opgaan

Volgens politiek commentator Wouter De Winther zal het kabinet spoedig meer soelaas bieden aan bepaalde sectoren, zoals sportscholen. Luister de podcast Afhameren hier voor het laatste nieuws uit Den Haag.