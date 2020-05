LIVE | Slachthuis Vion Groenlo dicht, 45 medewerkers besmet met corona

45 medewerkers van het slachthuis werden positief getest. Ⓒ ANP

GROENLO - Een slachthuis in Groenlo van slachter en vleesverwerker Vion is per direct gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus, bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Van de 212 geteste medewerkers zijn er 45 positief getest op het longvirus.