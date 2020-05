LIVE | WHO: afgelopen 24 uur hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn wereldwijd ongeveer 106.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds de uitbraak begon. Dat heeft WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag bekendgemaakt.

Volgens Tedros is twee derde van de nieuwe besmettingen vastgesteld in slechts vier landen. „We hebben nog een lange weg te gaan in deze pandemie”, zo zei hij op een persconferentie. De voorzitter is vooral bezorgd over de verspreiding van het virus in armere landen.

Mike Ryan, hoofd van het noodprogramma van de WHO, voegde eraan toe dat wereldwijd binnenkort het aantal van 5 miljoen besmettingen wordt overschreden. „Een tragische mijlpaal”, zo zei hij.

Overzicht van het aantal coronadoden en -besmettingen in Nederland. Ⓒ De Telegraaf

Binnenland:

Buitenland:

Griekse premier tijdens toespraak: ’Hotels 15 juni weer open’

Het Spaanse dodental van het nieuwe coronavirus is woensdag met 95 gestegen. Dat is een lichte toename ten opzichte van dinsdag met 83 sterfgevallen, zei het ministerie van Volksgezondheid

Trump beschuldigt Peking van ’wereldwijde massamoord’

Braziliaans ministerie adviseert gebruik malariamedicijnen tegen corona

Rusland heeft melding gemaakt van de grootste stijging van het dodental sinds het begin van de coronacrisis. Er overleden nog eens 135 patiënten met het besmettelijke virus in het land, waar tot nu toe in totaal 2972 sterfgevallen zijn gemeld

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft net voldoende steun in het parlement om de 14 maart uitgeroepen noodtoestand woensdagavond voor de vijfde keer te verlengen. Dat zal voor een periode van 15 dagen tot 7 juni zijn

Bizarre coronaregels: verkoop zomershirts verboden, geen warme maaltijd

Trump stelt ultimatum aan WHO om hervormingen

Eerste executie in VS sinds begin pandemie

Zorgen om naderende tropische storm Zuid-Azië

20 coronadoden in Cariben

Coronavirus zorgt voor aderlating Britse Royals

Zuid-Korea opent middelbare scholen

Correspondent China: volksvergadering tijdens pandemie

Nieuwe richtlijnen Brazilië voor chloroquine

Sport:

Financieel:

Entertainment:

Poppodium Paradiso opent deuren weer

Academy overweegt Oscaruitreiking 2021 uit te stellen

Ahoy schuift weer met evenementen voor Songfestival

Volgens politiek commentator Wouter De Winther zal het kabinet spoedig meer soelaas bieden aan bepaalde sectoren, zoals sportscholen. Luister de podcast Afhameren hier voor het laatste nieuws uit Den Haag.