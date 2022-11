Aantal zaadcellen in sperma 62% gedaald in 50 jaar: ’Gevaar voor mensheid’

Zaadproductie wordt bij mannen namelijk gezien als een indicator voor gezondheid, waarbij lage productie in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op chronische ziekten, teelbalkanker en een kortere levensduur. Volgens onderzoekers Hagai Levine en Shanna Shawn moeten we „bezorgd zijn over deze bevindingen. De trend van achteruitgang is heel duidelijk.”

De daling van 62% sinds 1973 heeft betrekking op het aantal zaadcellen dat aanwezig is in een gemiddelde ejaculatie. Levine wijst op onderzoek dat suggereert dat de vruchtbaarheid begint te dalen wanneer de spermaconcentratie onder de 40 miljoen zaadcellen per milliliter komt. De onderzoeker zegt dat met het tempo van de huidige daling dat aantal binnen tien jaar het wereldwijde gemiddelde zal zijn.

„Onze bevindingen zijn als een kanarie in een kolenmijn. We hebben een serieus probleem dat, als het niet wordt opgelost, het voortbestaan van de mensheid in gevaar kan brengen. We roepen dringend op tot wereldwijde actie om gezondere omgevingen te bevorderen en blootstellingen die ons vermogen om ons voort te planten bedreigen te verminderen.”