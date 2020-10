’Vervolging Gerrit Jan van D. moet worden gestaakt’

Advocaat Robert Snorn van ’Aartsvader’ Van D. - verdacht van vrijheidsberoving van zijn kinderen, mishandeling en seksueel misbruik van twee van zijn oudste drie kinderen - heeft maandag in een tussentijdse zitting de rechtbank verzocht de vervolging van zijn cliënt te schorsen. Het Openbaar Ministerie wil eerst nog de deskundigen van het PBC spreken.

„De taalproductie is ernstig gestoord, het taalbegrip ook”, zegt Snorn. „Er is sprake van globale afasie. Geen enkel hulpmiddel, zoals een spraakcomputer of een aanwijsboek, voegt iets toe aan de communicatie. Hij begrijpt wellicht wie de rechter is dat hij de verdachte is, maar het tenlaste gelegde zal hij niet kunnen volgen. Het lerend vermogen is beperkt.”

’Geen gesprek met hem te voeren’

Het is simpelweg niet na te gaan, stelt de raadsman van de hoofdverdachte, wat het begrip is van wat hem wordt voorgelegd. „Hij kan zich niet uitspreken. En wat hij zegt is niet te controleren. Er is een gevaar voor overschatting van zijn begrip.” Hij herhaalde nog maar eens: „Hij kan zich niet verweren en de vervolging niet begrijpen. Er is geen gesprek met hem te voeren.”

De rechtbank wil een zogeheten ’descente’ gaan uitvoeren. Dat betekent dat de rechters zelf gaat praten met Gerrit Jan van D. om te zien hoe zijn toestand is en of ze met hem kunnen praten. Dat is nodig om de beslissing te kunnen nemen in de ’fundamentele kwestie’ of Van D. nog kan worden vervolgd.

Er is nauwelijks verbetering te verwachten van zijn medische toestand, maakte een van de onderzoekers ook zonneklaar in het rapport.

Volgens Snorn kan Van D. verder verzorgd worden door de vijf kinderen met wie hij in de boerderij woonde. „Die zijn sinds de hersenbloeding feitelijk ook al als mantelzorgers opgetreden.”

Verborgen bestaan

De 69-jarige Gerrit Jan van D. kreeg de hersenbloeding in augustus 2016, toen hij met zes van zijn kinderen al zes jaar een verborgen bestaan leidde in de Ruinerwoldse boerderij. Zijn kinderen troffen hem naast het bed op de grond, raadpleegden internet maar besloten geen medische zorg te halen. Het gezin wantrouwde elke vorm van autoriteit en reguliere geneeskunde. De kinderen besloten Van D. te behandelen met kruiden uit de tuin.

De politie heeft de man nooit kunnen verhoren, nadat het gezin werd ontdekt. Dat gebeurde nadat een van de kinderen vorig jaar oktober hulp inriep bij een café. Agenten betraden daarop de hoeve.

Enkele maanden geleden zijn deskundigen van het Pieter Baan Centrum bij Van D. geweest in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Ook werd de verdachte enkele malen heen en weer gereden naar het PBC in Almere. Daarop is een onderzoeksrapport samengesteld.

Communicatie is lastig

Raadsman Snorn constateert dat communiceren lastig is. Alleen de jongste kinderen van Van D. begrijpen wat hij bedoelt, ze bezoeken hun vader ook regelmatig, maar zij kunnen als betrokkene in het proces geen rol spelen in uitleg over wat Van D. bedoelt. De hoofdverdachte heeft ook geweigerd mee te werken aan onderzoeken.

Het komt vaker voor dat een verdachte na een hersenbloeding zijn vervolging ontloopt. Bijvoorbeeld in de zaak van Ad H. uit Voorschoten, een vijftiger die 2014 iemand doodstak in Beverwijk. In de gevangenis kreeg hij een beroerte waardoor hij net als Van D. half verlamd raakte en zijn spraakvermogen verloor. Hij kon ook niet meer op andere manieren communiceren en het was zelfs de vraag of hij nog begreep wat er over hem werd gezegd. De vervolging werd daarom gestaakt, wat iets anders is dan vrijspraak. De man belandde in een verzorgingstehuis.

Naast Van D. is ook de Oostenrijkse klusjesman Josef B. verdachte. Hij zit nog altijd in voorarrest.