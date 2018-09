Ik ben vooral erg benieuwd of de verkiezingsbeloften over de fysieke ontwikkeling van onze jeugd en het belang daarin van het gymnastiekonderwijs waar worden gemaakt. Hier in Rusland wordt volop geïnvesteerd in de sport, waarbij niet alleen de topsport maar ook de ontwikkeling van talent en de breedtesport veel aandacht krijgen, zoals blijkt uit de oprichting van een academie in Dagestan door mijn werkgever Anzhi Makhachkala.

Dat is een ontwikkeling voor de lange termijn, maar op korte termijn presteren we momenteel in de Russische competitie en de Europa League ver boven verwachting. Aan het begin van het seizoen hebben we met Anzhi de ambitie uitgesproken om ons tussen het blok van de oppermachtige clubs uit Moskou en Zenit Sint-Petersburg te spelen, maar we hadden toen niet kunnen denken dat we na elf wedstrijden koploper zouden zijn.

Dat is extra knap als je bedenkt dat we meer in het vliegtuig zitten dan op het trainingsveld staan.

Lees de volledige column van Guus Hiddink in de online versie van De Telegraaf (gratis voor abonnees of eenmalig voor 1,10 euro).