Duitsland zegt nee tegen Trump: geen ’boots’ naar Syrië

Bondskanselier Angela Merkel. Ⓒ EPA

BERLIJN - Duitsland is niet van plan om troepen naar Syrië te sturen, zoals de VS hebben gevraagd. Een regeringswoordvoerder zei dat de Bondsrepubliek zich blijft inzetten in de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS), maar daar horen grondtroepen niet bij.