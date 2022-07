Drugsvondst bij onderzoek naar beschietingen Rotterdam

De politie heeft sinds mei van dit jaar in totaal nu elf verdachten aangehouden. Van hen zit er één nog vast, een onbekend aantal anderen wachten hun berechting in vrijheid af of gaan vrijuit. De politie onderzoekt nog of er verband bestaat tussen de zaken.

Twee ondernemers in Rotterdam-West werden afgelopen februari afgeperst en met de beschietingen onder druk gezet om geld te betalen. In Rotterdam-West is twee keer een explosief in een gebouw gegooid, de derde keer werd een huis meerdere keren beschoten.

Gewond

Bij een woning aan het Piet Paaltjensplein raakte in februari een 30-jarige man door een explosie gewond. Twee anderen in het pand, onder wie een jong kind, bleven ongedeerd. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde buurt ook panden aan de Jan Luykenstraat en de Jan Kobellstraat onder vuur genomen. De bewoners bleven ongedeerd. Eind juni werd in die buurt opnieuw een pand beschoten en raakte het beschadigd doordat er een explosief ontplofte.

Het afgelopen halfjaar zijn er in de stad tientallen beschietingen van en explosies bij panden geweest, onder meer ook in Rotterdam-Zuid, het centrum van de stad en in de wijk Kralingen. Een verband tussen deze aanslagen is nog niet vastgesteld. Ook is nog niet duidelijk of de geweldsgolf met de handel in drugs te maken heeft.