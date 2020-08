Cijfers bevestigen: toename overlastincidenten in vliegtuigen door coronamaatregelen

Ⓒ Inspectie Leefomgeving en Transport

DEN HAAG - Sinds het vliegverkeer weer op gang is gekomen, is het aantal meldingen over passagiers die zich misdragen in vliegtuigen flink toegenomen. Die misdragingen hangen vaak samen met de aan boord geldende coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een analyse.