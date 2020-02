Boeren rijden toch via A12 Den Haag binnen

Het boerenprotest lijkt vooralsnog niet voor problemen te zorgen op de snelwegen. Volgens Rijkswaterstaat is het net zo rustig als gebruikelijk op de woensdagochtend.

Rijkswaterstaat heeft volgens een woordvoerder nog geen tractoren op de snelweg gezien. "We vermoeden dat ze via het onderliggende wegennet op weg zijn naar Den Haag", aldus de woordvoerder.

Bekijk ook: Legertrucks paraat voor boerenprotest in Den Haag

Aan het einde van de A12 richting Den Haag, op de Utrechtsebaan, staat zoals gebruikelijk wel wat file. De vertraging bedraagt er volgens een woordvoerder van de ANWB rond 07.30 uur ongeveer tien minuten. Dat komt doordat tractoren langs de Benoordenhoutseweg in Den Haag moeten worden geparkeerd, wat ervoor zorgt dat het verkeer erachter, op de Utrechtsebaan, zich ophoopt, aldus de ANWB.

B-wegen

Bij Den Haag reden er tractoren op het laatste stukje van de snelweg naar de stad. De boeren moeten volgens de politie over B-wegen naar Den Haag waar woensdag een grote actie is tegen het stikstofbeleid van de overheid. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de boeren opgeroepen zich hier aan te houden.

De Haagse politie was woensdagochtend vroeg niet direct bereikbaar voor commentaar. Wel laat de politie via Twitter weten al vroeg op diverse locaties in Den Haag aanwezig te zijn om het boerenprotest in goede banen te leiden. „We zijn aanwezig voor een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie.”

Vroeg op het Malieveld

Ongeveer veertig boeren staan al vroeg met hun voertuigen in de buurt van het Malieveld. John van Laarhoven uit Diessen (Noord-Brabant) is met een groepje van circa tien provinciegenoten al rond middernacht in Den Haag gearriveerd.

„We zijn zo vroeg gekomen, omdat we tijdens de actie vooraan willen staan”, aldus Van Laarhoven. „Met een aggregaat en muziek zijn we de nacht goed doorgekomen.” Naast de groep Brabanders staan er nog nog zo'n dertig boeren met hun voertuigen in de buurt van het Malieveld.

Woensdag protesteren de boeren opnieuw in de Hofstad tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De demonstratie is bij park Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar Koekamp lopen.

Drenthe

Dinsdagavond al werd een groep van zo’n dertig boeren in Drenthe door de politie op de N33 bij Rolde tegengehouden en van de weg gehaald. Ze krijgen een bekeuring voor het rijden met hun tractor op de autoweg, meldde de politie. Bij Hoogeveen haalde de politie daarnaast drie tractoren van de A28. De bestuurders krijgen eveneens een bekeuring, voor rijden op de snelweg. Bij Teuge werd een tractor van de A50 gehaald, die bij Voorst de snelweg op was gereden. De bestuurder werd door de politie aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag.

Weet u meer? App naar onze Whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in uw telefoon: +31 613650952.