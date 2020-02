Boerenprotest: vier arrestaties, rust keert terug

De boeren waren boos omdat ze geen excuses krijgen. Organisator Farmers Defence Force (FDF) had tijdens de demonstratie in de Hofstad geëist dat premier Rutte en minister Carola Schouten ’sorry’ zouden zeggen. Kwamen zij ’binnen drie kwartier’ niet over de brug, dan ’gaan we optoeren en gas geven’, dreigde FDF. Die hield woord. De boeren besloten weliswaar hun trekkers te laten staan, maar een grote meute toog, te voet, iets na 15.00 uur naar het ministerie om „stickertjes te plakken.”

Politie te paard ging er achteraan. Er was even tumult. Daarna keerde de rust terug en besloten de meeste boeren om rechtsomkeer te maken naar de Koekamp, waar de demonstratie werd gehouden, of naar huis te gaan. Agenten te paard zijn op enig moment weer vertrokken.

Waarvoor Rutte precies excuses aan moesten aanbieden, maakte Van den Oever niet verder duidelijk. De boeren protesteerden tegen het stikstofbeleid van de coalitie in het algemeen.

De meeste boeren hebben inmiddels de pijp aan Maarten gegeven, meldt de politie. „Tractoren rijden nu via B-wegen huiswaarts.” Dat betekent dat de verkeersdrukte aanzienlijk zal zijn rond de avondspits.

Debat met CDA

Op de Koekamp werd woensdagmiddag ook openlijk gekibbeld met het CDA, een partij die van oudsher veel steun heeft onder boeren. „Het is goed dat jullie je hebben verenigd in FDF, maar soms is jullie taalgebruik ongepast. Dat doet afbreuk aan waar we samen voor staan”, zei Kamerlid Jaco Geurts op het podium bij de demonstratie. Dat kwam hem op boegeroep van de boeren te staan.

FDF-voorzitter Mark van den Oever reageerde met een vraag aan het publiek: „Willen jullie dat het CDA de stekker uit het kabinet trekt?” De boeren reageerden met gejuich. „Als ze dat doen, gaan jullie dan weer op ze stemmen?”, vroeg Van den Oever vervolgens, waarop de boeren weer juichten. Daarna stelde hij de vraag: „En als ze dat niet doen, zeggen we dan ons lidmaatschap op?”, wat door de boeren weer werd beantwoord met gejuich.

Boeren demonstreren op de Koekamp tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ⓒ ANP

Een ander CDA-Kamerlid, melkveehouder Maurits von Martels uit Dalfsen, zei tegen de boeren: „Wij zijn nog steeds jullie bondgenoten. We gaan onze inzet verdubbelen om dingen gedaan te krijgen.” FDF-voorman Van den Oever antwoordde: „We twijfelen niet aan jullie boerenhart, maar wel of jullie het hard genoeg gebruiken. We geven jullie nu een kans, maar maak het waar. We schudden jullie nu de hand, maar we geven hem maar een keer.”

Ook Thierry Baudet was aanwezig. „Er is geen stikstof probleem!”, riep de Forum van Democratie-voorzitter naar de boeren.

Chaos in verkeer

Bij het protest zijn enkele duizenden boeren aanwezig die boos zijn over het stikstofbeleid van het kabinet. Bij de demonstratie staan tractoren met omgekeerde Nederlandse vlaggen, een symbool van nood en protest. ’s Ochtends was er veel verkeersdrukte. Tramverkeer liep vast, bussen moesten omrijden.

Politiebusjes en legertrucks hadden kruispunten in de buurt afgesloten, zoals het Korte Voorhout, dat richting het Binnenhof voert. Een lijnbus zonder passagiers die zich door het protest had vastgereden op de Raamweg en de draai niet zelf kon maken, werd losgetrokken door een behulpzame boer in een tractor.

Een boer wordt bekeurd op de A12 bij Den Haagvoorafgaand aan de landelijke demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ⓒ ANP

A12

Ondanks een oproep om niet met tractoren over de snelwegen te rijden, heeft in ieder geval een groep van circa vijftien boeren woensdagmorgen vroeg met trekkers op de A12 gereden. Op een van de tractoren hing een groot bord met de tekst: ’Het is oorlog’ en daaronder was de tekst ’never give up’ te lezen.

Een aantal boeren heeft een bekeuring gekregen. Zij volgden aanwijzingen niet op, twittert de politie. Aan het einde van de Utrechtsebaan, waarin de A12 richting Den Haag uitmondt, zijn twaalf tractoren geparkeerd aan de rechterkant, op een stukje gras. Dat mag niet, en ook daarvoor worden boetes uitgedeeld, zegt een politiewoordvoerder. De tractoren worden waarschijnlijk weggesleept.

De wegen rond het Malieveld stromen vol. Ⓒ ANP

De beboete boeren waren via de A15, A13 en uiteindelijk de A12 naar Den Haag gereden. Ze weigerden ook aanwijzingen van andere politie-eenheden op te volgen, aldus de politiewoordvoerder.

Aanhouding

Een 33-jarige deelnemer aan het boerenprotest is aangehouden in Den Haag vanwege het negeren van aanwijzingen op de snelweg. De politie greep in omdat het rijgedrag van de boer leidde tot gevaarlijke situaties op de weg.

Files vallen mee

De ochtendspits is woensdag op de snelwegen een stuk rustiger verlopen dan normaal. Op het hoogtepunt stond er 62 kilometer file op de snelwegen, terwijl een normale woensdagochtendspits zo’n 150 kilometer file telt, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De woordvoerder vermoedt dat onder meer het boerenprotest heeft bijgedragen aan dit rustige verkeersbeeld: mogelijk zijn mensen thuisgebleven omdat ze problemen op de weg vreesden door het protest. Maar ook het weer speelt mee, evenals het feit dat het noorden van het land vakantie viert.

’Verdwaalde tractor’

Boeren hebben volgens de woordvoerder goed gehoor gegeven aan de oproep niet met hun tractor via de snelweg naar Den Haag te rijden. Af en toe duikt er nog wel een „verdwaalde tractor” op op de snelwegen, maar die wordt er dan weer vanaf gestuurd door de politie. „Je ziet dat de politie heel duidelijk aanwezig is. Indien nodig worden er tractoren van de snelweg gehaald en worden de bestuurders bekeurd.”

Woensdag protesteren de boeren opnieuw in de hofstad tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De demonstratie is bij park Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld. Van daaruit kunnen ze naar Koekamp lopen.

Drenthe

Dinsdagavond al werd een groep van zo’n dertig boeren in Drenthe door de politie op de N33 bij Rolde tegengehouden en van de weg gehaald. Ze krijgen een bekeuring voor het rijden met hun tractor op de autoweg, meldde de politie. Bij Hoogeveen haalde de politie daarnaast drie tractoren van de A28. De bestuurders krijgen eveneens een bekeuring, voor rijden op de snelweg. Bij Teuge werd een tractor van de A50 gehaald, die bij Voorst de snelweg op was gereden. De bestuurder werd door de politie aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag.

