Brits parlement doet ex-premier Johnson in de ban na partygate

LONDEN - Het Britse parlement heeft ex-premier Boris Johnson in de ban gedaan, op diens 59e verjaardag, omdat hij heeft gelogen over de coronalockdown. De voormalige leider van de Conservatieve regeringspartij is als ex-parlementariër niet meer welkom, meldt de Britse omroep BBC. Hij heeft geen recht meer op een pasje waarmee hij vrijelijk het parlement in had gekund.