Britten rukken op richting Kanaal om quarantaine te voorkomen

Drukte voor de Kanaaltunnel. Ⓒ AP

PARIJS/LONDEN - Britse vakantievierders in Frankrijk breken massaal hun verblijf af om thuis te zijn voordat zaterdagochtend een verplichte zelfisolatie van kracht wordt in de strijd tegen het coronavirus. Ze willen voorkomen dat ze veertien dagen in quarantaine moeten. Daarvoor moeten ze voor 04.00 uur zaterdagochtend Britse tijd de grens oversteken.