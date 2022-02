Nederland gaat verder van coronaslot: meeste regels eind februari mogelijk overboord

Zo gaan de openingstijden voor horeca en de cultuursector vanaf komende vrijdag al naar 01.00 uur ’s nachts (dat is nu nog 22.00 uur), is de verwachting. Haagse bronnen houden er ook rekening mee dat dit een tussenstap is voor nog verdere versoepelingen, die eind februari in zullen gaan. Wel blijven dan nog een aantal basismaatregelen van kracht, zoals handhygiëne, thuisblijven bij klachten, hoesten in de elleboog en goede ventilatie.

Voorbereiden op meer uitval

Kuipers waarschuwt in zijn brief alvast dat de maatschappij zich moet „voorbereiden op de gevolgen van de versoepelingen, aangezien meer mensen in isolatie zullen moeten gaan, hetgeen leidt tot uitval van personeel in diverse sectoren.” Het OMT schrijft daarover in het advies: „De maatschappij moet zich breed op dit probleem oriënteren en voorbereidingen treffen.”

Toch worden deze extra coronabesmettingen voor lief genomen. „Het OMT geeft aan dat de modelleringsstudies laten zien dat versoepelingen waarschijnlijk slechts een beperkt effect hebben op de piekbezetting in de ziekenhuizen en op de ic, ervan uitgaande dat we in de loop van de week de piek van de besmettingen hebben bereikt”, aldus Kuipers.

Toegangsbewijs

Voorlopig adviseert het OMT ook dat het volledig loslaten van het coronatoegangsbewijs slechts ’onder condities’ losgelaten kan worden. Welke dat zijn, daarover moet het kabinet nog een besluit nemen. Verder doen de experts de suggestie om de isolatieperiode in te korten van zeven naar vijf dagen, mits deze persoon dan ook minimaal 24 uur klachtenvrij is. Ook daarover is nog geen besluit genomen.

Daarnaast adviseert het OMT om 1G (iedereen testen) toe te passen bij grote evenementen waar meer dan 500 personen bijeenkomen en geen afstand kan worden gehouden. Voor de werkenden zijn overigens nog niet alle versoepelingen in het voorzicht gesteld. De medisch experts adviseren het thuiswerkadvies niet ineens, maar gefaseerd af te bouwen.

Kwetsbaren

Uit het OMT-advies blijkt ook dat er meer aandacht moet komen voor het beschermen van kwetsbare mensen. Volgens de deskundigen komt er ’een grote verantwoordelijkheid naar, én bij, kwetsbare personen’. Hoewel het OMT stelt dat ’de gehele bevoling’ met kwetsbaren rekening moet houden, ’ligt er ook een verantwoordelijkheid bij kwetsbare personen om zichzelf te beschermen’. Dat kan bijvoorbeeld door drukte te vermijden en betere (FFP2) mondneusmaskers te gebruiken, aldus het advies. De overheid zou kwetsbaren daarbij kunnen helpen.

Tot slot drukken de experts het kabinet op het hart om zelftesten ’breed beschikbaar’ te maken omdat die een „belangrijke plaats gaan innemen in de bestrijding van de epidemie in de middellangetermijnstrategie.”

Het OMT benadrukt dat zelftesten, net als de huidige GGD-testen, zonder drempel ter beschikking zouden moeten worden gesteld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 40 procent van de deelnemers de zelftesten (heel) duur vindt. „Ook mensen met midden en hoog opleidingsniveau die in de regel meer financiële draagkracht hebben”, aldus het OMT. „Het zonder drempel beschikbaar stellen van zelftesten zal het gebruik daarvan bevorderen.”