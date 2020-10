Dringend advies: mondkapjes op middelbare scholen

Dat melden ministers Slob (Onderwijs) en Van Engelshoven (Hoger Onderwijs). De maatregel geldt „in alle situaties waar de anderhalve meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s”, schrijven de ministers. In de klas, waar leerlingen zitten, hoeven de mondmaskers niet op.

Het dringende advies geldt ook voor beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Dat wil zeggen: zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt, zoals bij lassen.

Uitzonderingen

Een uitzondering komt er voor leerlingen met een beperking die ’sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen’. Hiervoor is het dragen van een mondkapje ’niet realistisch’. Het advies geldt evenmin voor het basisonderwijs. Daar is namelijk het besmettingsrisico aanmerkelijk lager.

Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. In het mbo en het hoger onderwijs verandert er niets. Daar geldt immers al dat leerlingen en studenten anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden.

Woensdag ging het kabinet overstag. Premier Rutte kondigde onder druk van de Tweede Kamer aan dat er een dringend advies geldt voor alle publieke binnenruimtes om mondkapjes te dragen. Dat gold echter niet voor het middelbaar onderwijs. Daar komt het kabinet een dag later na overleg met de onderwijsbonden op terug.