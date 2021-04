Facebook-gegevens van 533 miljoen gebruikers op straat

Er is individuele info gelekt over 533 miljoen gebruikers van Facebook. Business Insider meldt dat het onder meer gaat om telefoonnummers, volledige namen, geboortedatums, biografische gegevens en soms ook e-mailadressen. Een Facebook-woordvoerder verklaart in een mail dat het oude gegevens betreft waarover al eerder is gerapporteerd. „We hebben die kwestie in augustus 2019 ontdekt en geregeld.”

Facebook deed destijds wel iets aan de zwakke plek in de technologie waardoor de informatie kon lekken, maar is niet bij machte te voorkomen dat de data verder worden verspreid op internet. Alon Gal, specialist cybercrime bij de firma Hudson Rock, kon ze daardoor zaterdag weer tegenkomen op een hackersforum.