Vrouw houdt varken in schuurtje van Rotterdams rijtjeshuis

Premium Lifestyle

Mee met rangers die het opnemen tegen stropers in Zuid-Afrika

Niets mooiers dan dieren spotten in de vrije natuur. VRIJ kreeg de kans om midden in het Kruger Park in Zuid-Afrika te kamperen. Ons doel om de Big Five te spotten, veranderde al gauw in die proberen te redden. Want als we niks tegen de stroperij doen, zal in ieder geval de neushoorn in afzienbare t...