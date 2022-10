Duits eiland zet paardenkoets in omdat buschauffeurs ziek zijn

Het ritje duurt volgens Gens wat langer, maar hij ziet het als een prima alternatief voor het autovrije eiland. „Het is nog steeds mooi weer”, aldus de burgemeester. In het verleden kon het vervoersbedrijf vervangende chauffeurs inschakelen, maar dat is nu niet gelukt. Reden voor het eiland om over te schakelen naar het ouderwetse vervoersmiddel. Schoolkinderen in het havenplaatsje Vitte op het eiland worden met een brandweerwagen rondgereden.

Hiddensee ligt in de Oostzee, is ongeveer 18 kilometer lang en op de smalste plek pakweg 250 meter breed. Er wonen ongeveer duizend mensen.