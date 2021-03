Protest Museumplein: ME grijpt in

Op het plein zijn te veel mensen aanwezig, aldus de gemeente. "De driehoek beschouwt deze groep als een demonstratie. De aanwezigen houden geen 1,5 meter afstand. De politie heeft mensen aangesproken en gewaarschuwd", meldt de gemeente op Twitter.

De ME omsingelt een groep demonstranten. Ⓒ Inter Visual Studio/Robby Hiel

ME grijpt in

Voor deze zondag kwamen al tien weekenden op rij honderden mensen naar het Museumplein om te protesteren tegen de overheid in het algemeen en de coronamaatregelen in het bijzonder. Omdat mensen zich niet aan de coronaregels houden, en na meerdere waarschuwingen niet vertrekken, moet de politie ingrijpen. Dat gebeurt met de ME, waterkanonnen en politiepaarden en -honden.

Met waterkanonnen probeert de ME de demonstranten van het Museumplein af te jagen. Ⓒ Michel van Bergen

Kosten

Eerder deze week werd bekend dat de politieoptredens bij demonstraties op het Museumplein in Amsterdam de afgelopen weekenden bij elkaar tot dan toe ruim 5,5 miljoen euro hebben gekost. De politie moest sinds 17 januari tot deze zondag elf keer optreden op het plein in de hoofdstad.

De kosten voor de grootschalige politie-inzet zijn geen extra uitgaven, maar gaan volgens een politiewoordvoerder uitsluitend ten koste van ander politiewerk. „Het werk dat iemand bij de mobiele eenheid of de aanhoudingseenheid doet, is een neventaak. Die inzet gaat dus logischerwijs ten koste van iets anders, bijvoorbeeld werk in de wijk, in de basisteams, de noodhulp, of werk aan politieonderzoeken”, zei de politiewoordvoerder hierover.