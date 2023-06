Premium Het beste van De Telegraaf

Hij trok door diepe dalen; bij de dierenambulance vond hij zichzelf terug John (33) worstelde met geaardheid en drugs: ’Ik stapte dronken in de auto om een ongeluk te krijgen’

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

John Buijs, trotse medewerker van Dierenambulance Den Haag: „Het is heel divers en ik zie het als één groot samenwerkingsverband: de burgers die melding maken, dat zijn onze ogen en de oren, want dieren kunnen zelf niet om hulp vragen.” Ⓒ René Bouwman

Volendam - John Buijs kon zich jarenlang niet verzoenen met zijn geaardheid en veroorzaakte als drugsverslaafde een spoor van vernieling. „Maar nu ren ik achter gewonde ganzen aan, red een zeehond of haal op twaalf meter hoogte een kat uit de boom.” De 33-jarige Volendammer werkt bij de Dierenambulance Den Haag. Hij is hoofdpersoon in de documentaire Silent lights, die zaterdag op het internationale filmfestival CampusDoc in Utrecht in première gaat.