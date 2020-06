LIVE | Toch betoging Malieveld, sfeer wordt grimmiger

Verslaggeefster Mascha de Jong twittert vanaf het Malieveld

Actievoerders van ’Virus waanzin’ moesten wel genoeg afstand houden. Enkele duizenden mensen hebben alsnog hun weg gevonden naar het Malieveld.

Hoewel de demonstratie rustig verliep, werd het rond 13.30 grimmiger toen ook harde kernen van voetbalsupporters zich meldden. Even voor 14.00 uur werd aangekondigd dat het Malieveld zou worden ’schoongeveegd’.

Eerder nog verbood Remkes een demonstratie van de actiegroep Virus Waanzin, omdat er tienduizenden mensen werden verwacht, veel meer dan er in goede banen konden worden geleid.

Bekijk ook: Betogers Malieveld aangehouden omdat ze niet weggaan

Binnenhof afgesloten

Het Binnenhof is door agenten aan beide zijden afgezet. In het centrum van Den Haag lopen groepjes mensen die gekant zijn tegen de coronamaatregelen. Daarom is inmiddels ook het winkelgebied afgesloten om de betogers te weren. Een aantal mensen draagt een of meerdere bloemen en maakt duidelijk dat ze dit doen „ter nagedachtenis aan de democratie.”