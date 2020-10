16-jarige inbreker slaat bejaarde bewoner ziekenhuis in

De politie doet onderzoek op het plaats delict. Ⓒ MARICMEDIA

OVERLOON - Een 16-jarige inbreker heeft de 76-jarige bewoner van een huis aan de Stevensbeekseweg in Overloon het ziekenhuis in geslagen. De jongen werd opgemerkt door de bejaarde, de man kreeg vervolgens een aantal harde klappen in het gezicht.