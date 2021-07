Rusland klaagt Oekraïne aan over onder meer neerhalen MH17

De klacht gaat ook over burgerdoden tijdens een gewelddadige opstand in de hoofdstad Kiev tegen de regering van de pro-Russsiche president Viktor Janoekovitsj. Die werd in februari 2014 weggejaagd en vluchtte naar Rusland. Volgens Moskou is hij met een door westerse landen gesteunde en gewelddadige staatsgreep ten val gebracht.

De afzetting van Janoekovitsj leidde onmiddellijk tot onrust in vooral oostelijke delen van Oekraïne waar de bevolking Russisch spreekt of waar de bevolking cultureel of economisch op Rusland gericht is. Het leidde in het oosten van het land tot een burgeroorlog die nog steeds gaande is en er zijn naar schatting zeker 13.000 doden gevallen.

De Oekraïense minister van Justitie, Denis Maljuska, heeft de klacht meteen als belachelijk afgedaan. Hij zei dat het Kremlin mogelijk denkt dat het hof in Straatsburg „een Russische talkshow is.” Ze maken er juridisch geen enkele kans, aldus Maljuska. Een internationale onderzoekscommissie houdt ondertussen Russen verantwoordelijk voor het neerhalen van de MH17 en heeft er vier aangeklaagd. Oekraïne zit in de commissie en Rusland niet.