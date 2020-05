Zeeland heft verbod gebruik strandhokjes op

De strandtenten en openbare toiletten zijn nog niet open en ook de strandwachten zijn nog niet actief, toch kiest Zeeland voor een versoepeling in de coronaverordening. „We willen in het rustiger voorseizoen mensen alweer gebruik laten maken van deze opbergcabines op het strand. Zo kunnen we in Zeeland in beheersbare stappen met veranderingen omgaan”, aldus voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio.

Lonink wil de gebruikers van strandhokjes - vaak Zeeuwse inwoners - het vertrouwen geven om met hun strandbezoek verantwoord en veilig om te gaan. „Bij deze maatregel geldt net als bij andere maatregelen dat we het verbod weer instellen als het onverhoopt nodig zou zijn.”

De Veiligheidsregio Zeeland versoepelde vrijdag ook de beperkingen voor toeristische bedrijven. Campings en bungalowbedrijven mogen weer 50 procent van de accommodaties verhuren. Dat was in de eerste weken van mei slechts 15 procent. Zeeland verwacht meer toeristen tijdens Hemelvaart en Pinksteren.