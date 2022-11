Kamer wil rem op immigratie

Dat blijkt uit een rondvraag van De Telegraaf in de Kamer. Partijen van links tot rechts geven aan wel brood te zien in een grens aan het aantal mensen dat naar Nederland mag komen: om überhaupt de hard oplopende migratiecijfers te beheersen, of als een handig lapmiddel om de problemen op korte termijn aan te pakken.

Maar of er daadwerkelijk zo’n limiet komt, valt nog te bezien. Een meerderheid van de Kamer is dan wel voor, maar in de coalitie wordt er verschillend over gedacht door enerzijds VVD en CDA en anderzijds D66 en CU. De verhoudingen tussen die partijen zijn op het asieldossier sowieso niet goed. „Sommige coalitiepartijen roepen dingen waarvan ze weten dat die niet werken”, klaagt CU-Kamerlid Ceder.