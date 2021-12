Meerderheid Kamer wil verbod op dragen hoofddoek voor boa's

De Utrechtse gemeenteraad nam in november dit jaar een motie aan om boa's tijdens hun werk toe te staan een hoofddoek of keppeltje te dragen. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Boa's mogen tijdens hun werk geen hoofddoek dragen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat dit verboden moet worden, of op andere manieren moet worden tegengegaan. Een motie hiertoe van de PVV is dinsdag aangenomen.