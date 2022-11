Politie neemt 106 honden in beslag, Amerikaanse man wordt verdacht van hondengevechten

De politie laat in een verklaring weten dat ze langdurig onderzoek naar de man hebben gedaan. Sommige van de honden, voornamelijk pitbulls, waren uitgemergeld terwijl anderen juist sterk waren en extreem agressief tegenover andere honden. „Het verdrietige is dat het grootste deel van de honden juist hunkerde naar de liefde en de aandacht van de agenten die ter plaatse waren.”

De honden werden in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Zo zaten ze met grote kettingen vastgebonden aan bomen of metalen staven en was er geen fatsoenlijk eten of water in de buurt. Ook ontvingen ze geen zorg van een dierenarts. Andere honden werden in de kelder gevonden, waar de geur van uitwerpselen en urine zo sterk was, dat de aanwezige agenten beschermingsmiddelen moesten dragen.

Vincent Lemark Burrell Ⓒ Paulding County Sheriff’s Office

Sheriff Gary Gulledge laat weten: „Ik ben trots op het teamwerk en ik ben dankbaar dat deze honden veilig zijn. De sinistere wereld van hondengevechten is een verachtelijke cultuur waar geen plaats voor is in onze samenleving.”

De honden zijn elders ondergebracht en kunnen nu werken aan hun herstel, aldus de politie.