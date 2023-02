Telefoon stamceldonorbank roodgloeiend na oproep zieke Thijs Slegers: ’Dit is ongekend’

Slegers (46) oud-journalist van onder andere deze krant maakte donderdagmiddag via social media bekend dat na een eerder geslaagde stamceltransplantatie er geen kans meer is op genezing. Hij werd in 2020 getroffen door acute leukemie. Voor hem zou er nu niets meer mogelijk zijn, in hetzelfde bericht riep Slegers mensen op om stamceldonor te worden. „Als jullie ons echt blij willen maken: schrijf je via Matchis als stamceldonor. Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel.”

Volgens de stamceldonorbank die het doneren van bloedstamcellen en de match regelt, is de hoeveelheid aanmeldingen binnen een dag bijzonder hoog en niet eerder zo voorgekomen. „Na media-aandacht is er bijvoorbeeld in de maand januari een totaal van 2000 aanmeldingen geweest. En nu spreken we over 450 alleen al in een ochtend”, zegt Dijkman. De directeur verwacht de 1000 aanmeldingen te halen als de telefoon zo blijft rinkelen.

Unieke situatie

De organisatie spreekt van een unieke situatie. Het overgrote deel, 90 procent, dat zich nu aangemeld heeft is man. Normaal gesproken is dat percentage rond de 30 procent. Dijkman: „Dit is echt geweldig.” De donatie van mannen omvat meer cellen, omdat mannen meer cellen kunnen missen. „En hoe meer je kunt oogsten hoe groter de kans op overleven voor de patiënt is. De kans op een match is dan vele malen groter.”

Het afgelopen jaar hebben hebben 247 Nederlanders stamcellen gedoneerd. Een transplantatie kan levensreddend zijn voor mensen die een bloedziekte (zoals leukemie) of een ziekte van het afweersysteem hebben.

Trots

Dijkman die de oproep van Slegers ondersteunde, meldt dat hij trots op zichzelf kan zijn. „Je moet er niet aan denken dat je in zo’n situatie terechtkomt, en dat je dan zoiets doet als een oproep voor anderen. Dat is toch ongelofelijk mooi”, zegt Dijkman.