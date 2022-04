’70 procent ernstige coronapatiënten na een jaar nog niet volledig hersteld’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Patricia Rehe

LONDEN - Ruim 70 procent van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met een coronabesmetting is na een jaar nog niet volledig hersteld. Dat komt naar voren uit Brits onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine.