Man rent A58 op om aan agenten te ontkomen

De man reed op zijn snorfiets over de Mortiereboulevard en dienders kregen het vermoeden dat hij niet gezien wilde worden door de politie. Daarom gaven de agenten de man een stopteken.

Ontsnapt tijdens fouilleren

Tijdens de controle bleek dat de man geen rijbewijs mee had. Tijdens de fouilleeractie kregen agenten het idee dat hij drugs op zak had. Een van de agenten vroeg de man om zijn handen op het dak van de dienstauto te plaatsen voor een uitgebreide fouillering, maar op dat moment zet hij het op een rennen. De twintiger springt daarbij in de sloot en rent in de richting van de A58, zo schrijft de politie op haar website.

In zijn vlucht gooit de man een zakje weg, ziet een agent die hem op de hielen zit. De verdachte is uiteindelijk de A58 opgerend, waarna hij het opgeeft. De man is aangehouden.

Aangehouden

In het zakje blijkt 9 gram drugs te zitten. In de scooter zitten nog een aantal zakjes met drugs, in totaal gaat het om 70 gram. De man is aangehouden als verdachte van harddrugs.