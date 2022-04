Oorlog in Oekraïne Maandag 4 april LIVE | Roep om scherpere sancties tegen Moskou neemt toe na gruweldaden in Boetsja

Kopieer naar clipboard

Oekraïense soldaat op een weg in Boetsja Ⓒ ANP / SIPA USA

Ruim vijf weken duurt nu de Russische invasie in Oekraïne. De verwoesting in het land is enorm. Europa zint op nieuwe sancties. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.