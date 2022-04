Oorlog in Oekraïne Maandag 4 april LIVE | Zwaarbeveiligde Zelenski bezoekt Boetsja na bloedbad

President Zelenski tijdens zijn bezoek aan Boetsja. Ⓒ ANP

Ruim vijf weken duurt nu de Russische invasie in Oekraïne. De verwoesting in het land is enorm. Europa zint op nieuwe sancties. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.