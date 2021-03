LIVE | Parijs loopt leeg na aankondiging lockdown

Lees hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

10:15 uur - Parijs loopt leeg na aankondiging lockdown

Kort na de aankondiging door de Franse premier Jean Castex dat er vrijdag een nieuwe lockdown wordt ingevoerd in zestien departementen, inclusief de regio van Parijs, is er in de Franse hoofdstad een stormloop op treinkaartjes ontstaan. Het werd al snel onmogelijk een plaats in een trein naar Bretagne of het zuidwesten te boeken. De laatste beschikbare plaats waren in de eerste klas op dure, lange treinreizen met omwegen.

Het is vrijdag niet meer mogelijk met de trein naar bijvoorbeeld Rennes of Biarritz te gaan, stellen Franse media vast. Ook de vliegtuigen naar bijvoorbeeld Corsica zitten vol. Bijna alle departementen waar de strengere lockdown gaat gelden zijn in het noorden, van de regio Parijs tot aan het Kanaal en de Belgische grens.

De beperkingen moeten zeker vier weken worden opgelegd in de zestien departementen omdat volgens Castex het coronavirus de laatste tijd weer in opmars is. Scholen blijven wel open, maar alle niet-essentiële winkels uitgezonderd boekhandels moeten dicht. Mensen moeten tijdens de lockdown binnen 10 kilometer van hun huis blijven. Reizen naar andere regio's is niet toegestaan.

In Frankrijk geldt al een avondklok vanaf 18.00 uur, maar die gaat vanaf zaterdag, een week voor de invoering van de zomertijd, een uur later in. In de regio rond Nice en rond Duinkerken in het noordwesten geldt sinds enkele weken een weekendlockdown.

10.00 uur - Huisarts verwijst steeds vaker door

Huisartsen hebben hun patiënten afgelopen week weer net zo vaak doorverwezen naar ziekenhuizen en klinieken als ze zonder coronacrisis zouden hebben gedaan. Dat is voor het eerst sinds de afgelopen zomer. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De toename kan volgens de organisatie ook betekenen dat mensen met gezondheidsklachten de huisarts weer eerder opzoeken. Eerder drongen gezondheidsorganisaties erop aan bij mensen om klachten gewoon te blijven melden.

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Acute en semi-acute zorg is in alle ziekenhuizen volledig beschikbaar. Zorg die binnen zes weken moet plaatshebben is nu in 79 procent van de ziekenhuizen voorhanden. In de overige 21 procent kan deze zorg deels worden geboden.

Bij zorg die zonder grote gevolgen langer dan zes weken kan wachten, is het anders. Deze planbare zorg is bij 82 procent van de ziekenhuizen voor een deel beschikbaar en slechts in 8 procent daarvan volledig.

De operatiecapaciteit is ook nog steeds lager dan het normaal aantal beschikbare operatiekamers.

05:13 uur - Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland vrijwel gelijk gebleven

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland is vrijwel hetzelfde als een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde vrijdagochtend 17.482 nieuwe besmettingen. Donderdag meldde het RKI 17.504 nieuwe besmettingen, de grootste toename in een etmaal sinds 22 januari.

In totaal zijn nu 2.629.750 mensen in Duitsland positief getest op het coronavirus.

Dinsdag waarschuwde het RKI dat er in Duitsland opnieuw een exponentiële groei van het aantal coronabesmettingen ontstaat. Het aantal nam vorige week met zo'n 20 procent toe ten opzichte van een week eerder. RKI-epidemioloog Dirk Brockmann spreekt van een derde golf. De recent ingezette versoepelingen zouden die versnellen.

In de afgelopen 24 uur overleden nog eens 226 Duitsers aan de gevolgen van Covid-19. Het totale officiële aantal coronadoden in Duitsland komt daarmee op 74.358.

05:16 uur - Meer dan 2700 coronadoden in Brazilië, op één na dodelijkste dag

In Brazilië zijn donderdag 2724 nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het Braziliaanse ministerie van Gezondheid. Het betekent de op één na dodelijkste dag voor het land sinds de uitbraak van het coronavirus. Dinsdag werd een recordaantal van meer dan 2800 Brazilianen die binnen 24 uur aan de gevolgen van Covid-19 overleden gemeld.

Een man maakt een nieuwe doodskist. De kisten zijn bijna niet aan te slepen in Brazilië. Ⓒ EFE

Er werden donderdag nog eens 86.982 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Woensdag meldden de lokale autoriteiten een recordaantal van meer dan 90.000 besmettingen. In totaal zijn er al ongeveer 11,7 miljoen besmettingen met het longvirus vastgesteld in Brazilië. Zowel het Braziliaanse dodental als het aantal besmettingen zijn het één na hoogste ter wereld, in beide gevallen achter de Verenigde Staten.

Donderdag werd bekend dat de Duitse luchtmacht tachtig beademingsapparaten naar Brazilië gaat vliegen om het land bij te staan bij de behandeling van patiënten. Het land van 214 miljoen inwoners telt momenteel ruim 8300 mensen die in kritieke toestand in ziekenhuizen zijn opgenomen als gevolg van een coronabesmetting. 1,1 miljoen mensen zijn wel besmet maar niet erg ziek.

Brazilië telt circa 66.000 intensivecare-units, verdeeld over de publieke gezondheidszorg en particuliere gezondheidsinstellingen. In het uitgestrekte land zijn echter niet overal de door de federale gezondheidsautoriteiten voorgeschreven aantallen ic-apparatuur beschikbaar.

Hoewel het mede door gemuteerde varianten de verkeerde kant opgaat met de epidemie in Brazilië, blijft de rechts-populistische president Jair Bolsonaro de ernst van het virus bagatelliseren. Woensdag zei Bolsonaro nog blij te zijn dat zijn aanhangers demonstreren tegen regels rond het afstand houden.