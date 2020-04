Mogelijk diergeneesmiddelen voor mensen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg buigen zich over de vraag of de diergeneesmiddelen een optie zijn. „Veterinaire geneesmiddelen worden op basis van dezelfde kwaliteitstandaarden gemaakt als geneesmiddelen voor humane toepassing”, zo valt te lezen in een brief van minister De Jonge (Volksgezondheid) over de aanpak van het coronavirus.

Er is een speciaal meldpunt in het leven geroepen om tekorten in kaart te brengen. „Van de meest gangbare IC-medicatie is momenteel geen daadwerkelijk tekort. Het meldpunt signaleert wel een sterk toegenomen vraag”, schrijft De Jonge.

Inventarisatie RIVM

Het RIVM maakt momenteel een doorrekening om in te kunnen schatten hoeveel geneesmiddelen er de komende tijd nodig zijn. Met het bedrijfsleven en groothandelaren kijkt het nieuwe meldpunt hoe het staat met de voorraden. Een farmaceut in Nederland gaat extra produceren.

Huisartsen worden opgeroepen om een reumamedicijn niet preventief voor te schrijven tegen besmetting met corona. De vrees is dat er anders een tekort ontstaat voor reumapatiënten die het middel echt nodig kunnen hebben.