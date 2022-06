Premium

’Maak duurzame keuze goedkoop en makkelijk’

In Noorwegen bestaat al jarenlang beleid dat elektrische auto’s voordeel biedt in de stad. In het begin was dat een heel pakket. Van toegang tot de busbaan, vrijstelling van tol, subsidie voor de laadpaal thuis, korting met de ferry, gratis laden en... gratis parkeren.