Dekker: geen extra geld voor rechtsbijstand

Advocaten zijn ontevreden met de lage tarieven voor de sociale advocatuur. In de eerste weken van 2020 wordt er zelfs massaal gestaakt. Vanuit de Tweede Kamer bestaat de vrees dat de toegang tot het recht voor mensen met een kleine beurs in het gedrang komt. Oppositiepartijen dringen al langer aan op extra geld voor de rechtsbijstand.

Ook coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen nu weten wat Dekker doet om op korte termijn hoge nood te lenigen. D66-Kamerlid Groothuizen wil van de VVD-bewindsman weten wat hij gaat doen om advocaten mee te krijgen. „Er is geen vertrouwen, maar we moeten samenwerken met de advocatuur.” Ook CDA-Kamerlid Van Dam wil dat Dekker nog voor de behandeling van de Justitiebegroting aan de Kamer laat weten of er extra geld is voor de sociale advocatuur.

Gratis geld

Jaarlijks gaat er 400 miljoen euro naar de gesubsidieerde rechtsbijstand. Volgens de minister moet de oplossing binnen dat budget worden gevonden. „Dat is al veel. Gratis geld bestaat niet. Ik ben aan dat budget gebonden.”

Dekker is bezig met de hervorming van de rechtsbijstand. Zo moet er minder vaak een advocaat worden ingeschakeld, omdat conflicten volgens hem vaak ook anders kunnen worden opgelost. Vanuit de sociale advocatuur is er veel weerstand tegen de plannen van de minister.