Marijnissen is opnieuw lijsttrekker SP, haalt uit naar Timmermans

„Toen hij het voor het zeggen had in Nederland, koos hij samen met de VVD voor het sluiten van verzorgingshuizen en sociale werkplaatsen, voor het invoeren van het schuldenstelsel voor studenten en het verhogen van de AOW-leeftijd”, aldus Marijnissen. Timmermans staat daarmee voor „oude politiek” en niet voor de nodige vernieuwing vindt de SP-leider.

SP lijdt verlies onder Marijnissen

Marijnissen (38) volgde in december 2017 Emile Roemer op als partijleider van de SP. Onder haar leiding was de partij nog weinig succesvol. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 viel zij terug van veertien naar negen zetels. Ook bij de gemeentelijke, provinciale en Europese verkiezingen ging het de afgelopen jaren bergafwaarts.

Om die negatieve reeks te doorbreken zal Marijnissen vermoedelijk moeten afrekenen met Timmermans. De huidige vicevoorzitter van de Europese Commissie wil de gezamenlijke lijst van GroenLinks en zijn eigen PvdA aanvoeren, en lijkt op brede steun te kunnen rekenen. Door samen op te trekken hopen deze partijen meer linkse kiezers voor zich te winnen.

In de val van het kabinet en het aanstaande vertrek van premier Mark Rutte uit de politiek ziet Marijnissen „een nieuwe kans om een andere, nieuwe koers voor ons land te bepalen.” Nederland is „klaar” met de „neoliberale politiek” die voor afbraak en een toename van armoede heeft gezorgd, zegt zij in een toespraak voor haar partijgenoten.