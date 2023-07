Prinses Alexia behaalt diploma in Wales

De 18-jarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima studeerde tot voor kort in Wales. In mei rondde ze haar examens af na een studietijd van zo’n twee jaar. Alexia zat in de klas met Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Komend jaar neemt Alexia een tussenjaar, zei ze eind juni tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie. Een concrete invulling van dat jaar heeft ze nog niet. „Beetje reizen, werken en van alles”, zei ze toen. De prinses zei dat er „heel veel plannen” zijn, maar er is „nog niets gepland.”