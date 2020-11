Onduidelijkheid rond speech Biden: ’Hij wacht op uitslag’

Dat melden onder meer Fox News en andere Amerikaanse verslaggevers. De speech op ’primetime’ werd groots aangekondigd. Bronnen fluisterden al in de oren van CNN-journalisten dat het een overwinningsspeech kon worden, ’de belangrijkste in zijn leven’. Fans liepen uit. Maar naarmate de avond vorderde en duidelijk werd dat voorlopig geen verkiezingsuitslag meer bekend zal worden, liep alles op een sof uit.

Volgens een Fox News-journaliste ter plaatse is Biden zelf bovendien een beetje bijgelovig. „Dus totdat de tv-netwerken hem tot winnaar hebben uitgeroepen, zetten ze hem niet op een podium om de overwinning uit te roepen.”

Biden zou in zijn woonplaats Wilmington in de staat Delaware spreken. Het grote podium voor zijn campagnehoofdkwartier is in gereedheid gebracht, er zijn tientallen aanhangers en aanwezigen. De verwachting is dat Biden later op de avond, diep in de Nederlandse nacht, nog wel even ’zijn neus laat zien’, maar inhoudelijk vuurwerk uitblijft.

Overwinning?

Donald Trump claimde de overwinning al in de nacht na de verkiezingen. Biden liet het aan zijn team over om dat te doen en zei zelf het tellen van de stemmen te willen afwachten. Hij loopt dan wel flink uit en lijkt nauwelijks meer te kunnen verliezen, maar dat is voor Biden niet genoeg.

De huidige president en tegenstrever Donald Trump heeft Biden alvast gewaarschuwd op kenmerkende wijze; een overwinningsspeech zal niet getolereerd worden en advocaten staan te trappelen.

Pennsylvania of Georgia

Er zijn een aantal scenario’s voor Biden om de winst te claimen. Zo staat Georgia nog volledig open. Het verschil is 0,1%, al is ’blauw’ wel iets uitgelopen. Trump had al aangekondigd dat hij een hertelling zou aanvragen. Vrijdagmiddag maakte de secretary of state van Georgia, Brad Raffensperger, bekend dat er sowieso een hertelling zal volgen omdat het verschil te klein is.

Alle ogen zijn daarmee gericht op Pennsylvania. Die staat zou genoeg zijn voor Biden om zich door de Amerikaanse media als winnaar te laten uitroepen. Ook Nevada en Arizona zouden samen genoeg kiesmannen geven, maar wanneer daar een doorbraak is te verwachten, is onbekend. Bovendien is dit jaar, met talloze rechtszaken en hertellingen in het verschiet, niets zeker totdat alle stemmen geteld en gevalideerd zullen zijn.

Harris

Ook ’running mate’ Kamala Harris zou vanavond spreken. Zij zou de eerste vrouwelijke en eerste zwarte vice-president van Amerika worden indien de Democraten inderdaad de overwinning binnenslepen.

Woensdag gaf Biden in een speech al aan dat hij ervan overtuigd is dat hij de verkiezingen gaat winnen.