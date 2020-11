VS in spanning: Biden en Harris geven primetime speech

Hoe dan ook, het wordt ’de belangrijkste speech uit zijn carrière’, stellen Amerikaanse media. Of hij ook daadwerkelijk de overwinning kan claimen, valt nog te bezien. Dat is afhankelijk van de uitslagen.

Zowel het campagneteam van Biden als Donald Trump zelf hebben sinds de verkiezingsavonden de overwinning min of meer geclaimd, maar Biden zelf heeft zich daarover nog niet uitgelaten. Hij bleef er juist op hameren dat eerst alle stemmen moeten zijn geteld.

Biden spreekt in zijn woonplaats Wilmington in de staat Delaware. Het grote podium voor zijn campagnehoofdkwartier wordt in gereedheid gebracht.

Pennsylvania of Georgia

Er zijn een aantal scenario’s voor om de winst te claimen. Zo staat Georgia nog volledig open. Volgens The New York Times hebben zowel Joe Biden als zijn tegenstrever president Donald Trump 49,4 % van de stemmen. Trump had al aangekondigd dat hij een hertelling zou aanvragen. Dat kan vanaf 1% verschil. Vrijdagmiddag maakte de secretary of state van Georgia, Brad Raffensperger, bekend dat er sowieso een hertelling zal volgen omdat het verschil te klein is.

Alle ogen zijn daarmee gericht op Pennsylvania. Die staat zou genoeg zijn voor Biden om zich door de Amerikaanse media als winnaar te laten uitroepen. Ook Nevada en Arizona zouden samen genoeg kiesmannen geven, maar wanneer daar een doorbraak is te verwachten, is onbekend. Maar met talloze rechtszaken en hertellingen in het verschiet is dit jaar niets zeker totdat alle stemmen geteld en gevalideerd zullen zijn.

Harris

Ook ’running mate’ Kamala Harris zal vanavond spreken, nog voor Biden. Zij zou de eerste vrouwelijke en eerste zwarte vice-president van Amerika worden indien de Democraten inderdaad de overwinning binnenslepen. De toespraak wordt ergens tussen middernacht en 03.00 uur Nederlandse tijd verwacht.