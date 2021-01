FBI onderzoekt 37 mensen in zaak gedode agent Capitool

Capitool-agent Brian Sicknick werd geslagen met een brandblusser terwijl een gewelddadige meute het parlement onveilig maakte, aldus de krant, die een memo van de federale politiedienst in handen heeft. De agent overleed later in het ziekenhuis. Veertien van zijn collega’s raakten gewond.

Bij de bestorming kwamen in totaal vijf mensen om, onder wie een Trump-aanhangster die binnen het Capitool werd geraakt door een politiekogel toen ze over een obstakel heen wilde klimmen.

Het spreekgestoelte van de Amerikaanse lagerhuisvoorzitter Nancy Pelosi is weer terug in het parlementsgebouw. Een week geleden werd het in de plundering van het Capitool door Trump-aanhangers meegenomen door een van de bestormers, die er lachend mee poseerde op een foto.

Adam Johnson met zijn ’trofee’ uit het Capitool. Een veel gedeelde foto. Ⓒ AFP

De foto van de plunderaar met de Trump-muts, die de katheder lachend en zwaaiend door het Capitool draagt, werd al snel een van de meest beeldbepalende foto’s van de aanval op het Amerikaanse parlement. De man is geïdentificeerd als Adam Johnson, uit de staat Florida. Johnson is aangeklaagd voor het onwettig betreden van het parlementsgebouw, geweldpleging en diefstal, ondanks het feit dat het spreekgestoelte later werd teruggevonden in een gang.

De houten katheder zal woensdag weer in de politieke spotlights staan bij een ceremonie in het Huis van Afgevaardigden, heeft nieuwszender CNN gemeld.