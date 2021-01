Meegenomen katheder Huis-voorzitter Pelosi terug in het Capitool

De foto van de plunderaar met de Trump-muts, die de katheder lachend en zwaaiend door het Capitool draagt, werd al snel een van de meest beeldbepalende foto's van de aanval op het Amerikaanse parlement. De man is geïdentificeerd als Adam Johnson, uit de staat Florida. Johnson is aangeklaagd voor het onwettig betreden van het parlementsgebouw, geweldpleging en diefstal, ondanks het feit dat het spreekgestoelte later werd teruggevonden in een gang.

Ⓒ AFP

De houten katheder zal woensdag weer in de politieke spotlights staan bij een ceremonie in het Huis van Afgevaardigden, heeft nieuwszender CNN gemeld.