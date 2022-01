Omstander mishandelt man na maken foto’s van eigen kindje

Na het maken van de foto’s van het kindje, wordt de verdachte boos. De politie schrijft: „De man begint boos in het Engels tegen het slachtoffer te praten. Omdat het slachtoffer de Engelse taal niet volledig machtig is, heeft hij niet direct door wat er aan de hand is. Zijn vrouw begrijpt het wel en legt uit dat de man denkt dat het slachtoffer hém op beeld heeft vastgelegd. Dat is niet het geval en het slachtoffer probeert dit ook direct uit te leggen. De man blijft echter boos schreeuwen en schelden tegen het slachtoffer. Reden voor het slachtoffer om aan te geven dat hij de betreffende video wel wil verwijderen en hij doet dit dan ook direct. Vervolgens loopt de man weg naar een ander gedeelte van de metro en lijkt de kous daarmee af.”

Forse mishandeling

Als de man samen met zijn gezin op de halte Overamstel uit de metro stapt, wordt hij geslagen, tegen het hoofd geschopt en gebeten door de verdachte. Ook probeert de man het slachtoffer het spoor op te duwen. Daarnaast wordt ook de pas gekochte beker koffie uit de hand van het slachtoffer geslagen, die belandt in de kinderwagen, waar het kindje in ligt.

In de verklaring van de politie staat dat op een gegeven moment de man de telefoon van het slachtoffer uit zijn broekzak pakt. De telefoon van de man zelf is op de grond gevallen en het slachtoffer schopt deze snel richting zijn vrouw. Het slachtoffer zegt dat de man zijn telefoon terug kan krijgen als hij de telefoon van het slachtoffer ook teruggeeft en uiteindelijk ’ruilen’ de man en het slachtoffer de twee telefoons. Daarna loopt de man snel weg en verlaat het perron.

Verwondingen

Het slachtoffer is bij het incident gewond geraakt, maar niet zwaargewond. Het kindje in de kinderwagen is er zonder verwondingen vanaf gekomen. Hoewel de verwondingen dus meevallen is het gezin erg geschrokken van het incident.

Signalement

Na de mishandeling is de man gevlucht „Iedereen kan begrijpen dat wij iemand met zo’n kort lontje willen aanhouden en alle informatie is dus welkom bij ons”, zegt de politie.

Het signalement van de man is als volgt: