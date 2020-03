Kind omgekomen bij aardbeving in Zagreb

De schok werd op de hele westelijke Balkan gevoeld. Ⓒ AFP

ZAGREB - Een kind is omgekomen bij een aardbeving in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het 15-jarige kind werd in Zagreb door hulpverleners levenloos in het puin van een pand aangetroffen, meldden de autoriteiten. De beving veroorzaakte schade en branden. Veel mensen zijn in paniek de straat op gegaan.