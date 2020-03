Veel schade maar geen doden bij aardbeving in Zagreb

De schok werd op de hele westelijke Balkan gevoeld. Ⓒ AFP

ZAGREB - Een krachtige aardbeving in de Kroatische hoofdstad Zagreb heeft veel schade en branden veroorzaakt, maar volgens hulpdiensten zijn er voor zover bekend geen doden gevallen. Aanvankelijk werd de dood van een kind gemeld, maar dat is zeer ernstig gewond, zo is later bekendgemaakt. Er is nog een minderjarige zwaar gewond geraakt, volgens hulpdiensten.